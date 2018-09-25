США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море «за считаные минуты»

Американский журнал The American Conservative предположил, что в Азовском море российский флот мог бы уничтожить базу ВМС Украины, а также принадлежащие ей корабли «в считаные минуты».

По сообщению издания, при поддержке США Украина якобы намерена построить военно-морскую базу на Азовском море. Однако, по мнению автора издания, в таком случае все те несколько кораблей, которыми располагают ВМС Украины, будут мгновенно потоплены, а сама база - моментально уничтожена.

Кроме того, автор статьи усомнился в целесообразности посылать американский флот на помощь Украине, учитывая тот факт, что Черное море является «исторически российским».

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал «ржавыми корытами» два украинских корабля, которые зашли в Азовское море. Он уверен, что настроение у экипажей судов «Корец» и «Донбасс» было нерадостным.