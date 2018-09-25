Ливни, заморозки и порывистый ветер: в МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Москве
В Москве нереально теплая погода резко сменилась холодом и дождем. Он не прекращается уже сутки. Синоптики отмечают - на город вылилось столько воды, сколько обычно в сентябре - за неделю.
Предприятие «Мосводосток» перешло на усиленный режим работы. На улицы вывели более трехсот единиц спецтехники.
Судя по прогнозам, перемен ждать не стоит. В МЧС предупреждают - ливни пришли надолго. Их будет сопровождать сильный ветер с порывами до 20ти метров в секунду. В целях безопасности лучше обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не парковать под ними машины.
Как сообщают синоптики, температура воздуха в российской столице днем во вторник, 25 сентября, поднимется лишь до десяти градусов выше нуля. В ночь на среду возможны заморозки до минус трех. Может пойти снег.