Ливни, заморозки и порывистый ветер: в МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Москве

В Москве нереально теплая погода резко сменилась холодом и дождем. Он не прекращается уже сутки. Синоптики отмечают - на город вылилось столько воды, сколько обычно в сентябре - за неделю.

Предприятие «Мосводосток» перешло на усиленный режим работы. На улицы вывели более трехсот единиц спецтехники.

Судя по прогнозам, перемен ждать не стоит. В МЧС предупреждают - ливни пришли надолго. Их будет сопровождать сильный ветер с порывами до 20ти метров в секунду. В целях безопасности лучше обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не парковать под ними машины.

Как сообщают синоптики, температура воздуха в российской столице днем во вторник, 25 сентября, поднимется лишь до десяти градусов выше нуля. В ночь на среду возможны заморозки до минус трех. Может пойти снег.