Артиллерийские снаряды и боевые гранаты обнаружены в одном из лесов под Хабаровском

Три артиллерийских снаряда и пять взрывателей к ним, а также пять боевых гранат РГД-5 были обнаружены в лесном массиве вблизи поселка Токи в Ванинском районе Хабаровского края.

Как уточнили в погрануправлении ФСБ РФ по региону, находка представляет из себя три артиллерийских снаряда и пять взрывателей к ним, а также пять боевых гранат РГД-5.

«В виду длительного нахождения в земле, снаряды имеют множественные следы коррозии, что значительно затрудняет их исследование и транспортировку для последующего уничтожения», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что обнаруженные боеприпасы были переданы оперативно-следственной группе ОМВД РФ по Ванинскому району. Все обстоятельства и причины по данному факту устанавливаются.

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