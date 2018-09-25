Ющенко сравнил жителей Донбасса с населением гитлеровской Германии

Экс-лидер Украины Виктор Ющенко сравнил население Донбасса с жителями нацистской Германии. Политик счел своих сограждан жертвами «пропаганды».

Ющенко выразил уверенность, что за четыре с половиной года гражданской войны, которая идет на востоке Украины, самосознание жителей Донбасса поменялось настолько, что проведение каких-либо выборов в настоящий момент не имеет никакого смысла.

В качестве примера бывший президент Украины привел гитлеровскую Германию.

«Почему в Германии в октябре или ноябре 1945 года не проводили выборы на американской территории, французской, британской? А почему в 1946 году не проводили выборы, Гитлера уже не было?» - задался вопросом Ющенко в эфире «112 Украина».

При этом бывший президент допустил, что выборы в Германии в 1945 году могли бы иметь такие последствия, «с которыми еще много лет, не год и не два, могли бы и не справиться».

По мнению Ющенко, жители Донбасса не такие, как остальное украинское население.

«Как изменить взгляды человека, как сказать, что я ему товарищ? Хоть он и ходит в московскую церковь, общается чужим языком, молится на Павлика Морозова… Очевидно - мы разные. Но мы не противоположные… Дайте возможность диалога, чтобы я, условно говоря, год или два имел возможность интенсивного и последовательного общения», - сказал украинский экс-лидер.

Ранее Ющенко заявил, что война в Донбассе произошла из-за того, что регион является «слабым звеном украинского национального единства», поскольку там повсюду «готовый Русский мир».