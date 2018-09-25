В российском общественном транспорте может появиться система распознавания лиц

В городах России вскоре может появиться биометрическая система распознавания лиц. Нововведение планирует внедрить российский Минстрой в рамках проекта «Умный город».

Как рассказал в интервью газете «Известия» замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, технология будет использована в общественном транспорте для ускорения процесса посадки пассажиров. Программа будет автоматически узнавать человека и списывать с его банковского счета деньги за проезд.

Пилотный проект, как ожидается, запустят в российской столице, и в случае успешной реализации нововведение ляжет в основу стандарта «смарт-сити» - минимального набора решений для повышения уровня комфортности в городах.

Для осуществления проекта Минстрой намерен привлечь «Ростелеком», а также китайские корпорации, в том числе Huawei. Представители ведомства собираются посетить КНР для изучения работы высокотехнологичных систем в китайских населенных пунктах.

По мнению специалистов, биометрическая система распознавания лиц может быть использована в том числе для поиска пропавших людей. Некоторые специалисты обращают внимание на риск использования личных данных в преступных целях.

Как рассказали изданию в «Ростелекоме», единая биометрическая система создается под контролем государства.