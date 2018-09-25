Великобритания предоставила убежище членам скандально известной организации «Белые каски». Первые переселенцы уже прибыли на территорию королевства - в рамках программы по защите сирийцев, которым на родине угрожает опасность. Об этом сообщили в британском МИД.

Всего переехать на туманный Альбион смогут несколько тысяч членов организации. На Западе их считают героями, которые спасли тысячи жизней. Но существуют неоспоримые доказательства, что на самом деле «Белые каски» - провокаторы, которые тесно связаны с террористами из радикальных группировок.

Организация прославилась вскоре после начала конфликта в Сирии. Активисты выкладывали в Интернете сотни видеороликов, на которых люди в белых касках вызволяли мирных сирийцев из-под завалов, помогали детям и старикам пережить последствия химатак. Впрочем, позже выяснилось, что большая часть этих записей - инсценировки, которые снимали для того, чтобы дискредитировать законные власти Сирии и подставить их под удары западной коалиции.