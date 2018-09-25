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«Красный предвестник» Нибиру: американец снял загадочное небесное явление

Наталия Майорова
07:38 25.09.2018
Пользователи Сети всерьез озадачились появлением странного красного объекта в небе, в то время как ученые не согласились с «таинственностью» небесного явления.
Видео: SEVEN SPAULDING / YouTube

Жителю американского штата Огайо удалось снять на видео «аномальное» явление - второе красное Солнце в небе. Пользователи Сети посчитали, что это та самая планета Нибиру, которая уничтожит Землю.

Однако позже на таинственное видео обратили внимание научные сотрудники NASA, которые заявили, что это не более чем интернет-мистификация. А «раздвоенное» Солнце является обычным отражением светила. Кадры были опубликованы на YouTube.  

Что же касается Нибиру, то, по мнению исследователей, если бы она существовала, то ее можно было бы увидеть без помощи телескопов. Ученые предположили, что она могла бы спровоцировать перепады давления в атмосфере, а также повышение артериального давления у всего живого.

Ранее ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в интервью «Звезде» рассказал, что в ближайшие 50-100 лет никакого конца света не будет, как и столкновения с космическим объектом Нибиру.

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