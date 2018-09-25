Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили в понедельник, 24 сентября, в Нью-Йорке вопросы международной безопасности, включая обстановку в Сирии. Кроме того, лидеры двух стран поговорили о торговле между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

«Лидеры США и Франции обсудили целый ряд международных вопросов, в том числе обстановку в Сирии, противодействие иранской угрозе, а также создание справедливых торговых условий между Соединенными Штатами и ЕС», - сказано в сообщении пресс-службы Белого дома.

В документе также говорится, что Трамп и Макрон обсудили планы американского лидера посетить в ноябре текущего года Париж и принять участие в церемонии, посвященной столетию окончания Первой мировой войны.

«Президенты подтвердили свою приверженность тесной координации действий с целью противостояния глобальным угрозам», - отметили в Белом доме.

Главы США и Франции находятся в Нью-Йорке для участия в мероприятиях по линии 73-й сессии ГА ООН.

В августе этого года Эммануэль Макрон заявлял, что французские военные готовы к нанесению новых ударов по сирийской территории.