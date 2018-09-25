«Израиль ждет кошмар»: СМИ страны обеспокоены предстоящими поставками российских С-300 Сирии

Израильские СМИ всерьез обеспокоены предстоящими поставками российских зенитно-ракетных С-300 Сирии. Как уточняет издание The Jerusalem Post, такое решение представляет серьезную угрозу для армии Израиля, поскольку поставляемое российское вооружение в разы эффективнее имеющихся в САР средств ПВО.

Автор израильского издания Анна Аронхейм написала, что теперь таким образом инциденты, подобные крушению Ил-20, можно будет избежать.

Кроме того отмечается, что С-300 сильно повлияют на противовоздушную оборону Сирии, поскольку способны поражать цели на дистанции до 300 километров.

Подобной позиции придерживается и израильский «9 канал», на котором сообщалось о том, что уже «через две недели Израиль ждет кошмар».

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что передача Сирии современных вооружений усилит риски в регионе.