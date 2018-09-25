Российские военные помогают составлять новые карты Сирии

Российские военнослужащие начали обучать сирийских коллег работать с мобильным топографическим комплексом. Используя дистанционное зондирование земли, космические снимки и аэро-фото-съемку, эта техника составляет подробную цифровую карту населенного пункта и 3D-модель ландшафта местности.

Все это позволит как можно быстрее восстановить инфраструктуру населенных пунктов. Сирийские карты составлены около полувека назад. Многих населенных пунктов в результате войны уже нет, а оценить ущерб в тех, что уцелели, можно только с помощью российской техники. Расчистка завалов идет в первую очередь там, где нужно восстановить электроснабжение и связь.

«Очень большой объем работ. Мы в Дейр-аль-Асафире будем работать месяца два-три. В город уже вернулось больше тысячи семей. Когда закончим прокладку коммуникаций и наладим подачу электричества, ожидаем возвращения еще 11 тысяч семей», рассказал бригадир Омар аль-Асас.

Многие восстанавливают свои дома сами. Отступая, боевики разрушали все, что можно было сломать. Вырывали провода, сжигали оконные рамы, а в стенах делали огромные бойницы. Теперь все это необходимо ремонтировать или отстраивать заново.