«Смертельная спираль» MH370: последние секунды полета Boeing показали на видео
Последние мгновения полета загадочно исчезнувшего лайнера Boeing-777, который выполнял рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, смоделировали на кадрах документального фильма, снятого в рамках проекта «Осушить океаны». Лента была показана на канале National Geographic.
Как уточняет Sputnik International, авторы программы смоделировали возможную ситуацию, в которой у Boeing-777 закончилось горючее после отклонения воздушного судна от маршрута.
Так, согласно предлагаемой версии, сначала у лайнера мог отказать правый двигатель. Однако же автопилоту удалось выровнять самолет влево для компенсации крена. Через две минуты перестал функционировать и левый двигатель. В результате этого Boeing вошел в так называемую «смертельную спираль», а уже после врезался в море.
Пассажирский самолет Boeing 777-200, который принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту воздушного судна находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа включая российского туриста.
Предположительно, Boeing потерпел катастрофу в южной части Индийского океана, однако же точное место крушения лайнера в результате поисковой операции так и не удалось установить. Также не было найдено и само судно.
Ранее сообщалось, что в деле о пропавшем малайзийском Boeing MH370 появилась новая тайна.
تصور لاخر لحظات الطائرة الماليزية المفقودة MH370 عندما نفذ منها الوقود وحلقت بشكل لولبي لمدة ليست بالبسيطة حتى ارتطمت بالماء .. ما اتخيل شعور الركاب طول هالفترة 💔 اسم الفيلم الوثائقي Drain The Ocean pic.twitter.com/hoE3jYklqG— AlAnoud (@Noudi__s) 24 сентября 2018 г.