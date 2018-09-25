«Смертельная спираль» MH370: последние секунды полета Boeing показали на видео

Последние мгновения полета загадочно исчезнувшего лайнера Boeing-777, который выполнял рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, смоделировали на кадрах документального фильма, снятого в рамках проекта «Осушить океаны». Лента была показана на канале National Geographic.

Как уточняет Sputnik International, авторы программы смоделировали возможную ситуацию, в которой у Boeing-777 закончилось горючее после отклонения воздушного судна от маршрута.

Так, согласно предлагаемой версии, сначала у лайнера мог отказать правый двигатель. Однако же автопилоту удалось выровнять самолет влево для компенсации крена. Через две минуты перестал функционировать и левый двигатель. В результате этого Boeing вошел в так называемую «смертельную спираль», а уже после врезался в море.

Пассажирский самолет Boeing 777-200, который принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту воздушного судна находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа включая российского туриста.

Предположительно, Boeing потерпел катастрофу в южной части Индийского океана, однако же точное место крушения лайнера в результате поисковой операции так и не удалось установить. Также не было найдено и само судно.

Ранее сообщалось, что в деле о пропавшем малайзийском Boeing MH370 появилась новая тайна.