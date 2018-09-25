В ЕС назвали условия для участия в восстановлении Сирии

Евросоюз примет участие в процессе восстановления Сирии в случае если там будет налажен политический процесс. Соответствующее заявление сделала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«ЕС готов внести свой вклад в восстановление Сирии, потому что самое важное для нас - забота о сирийском народе внутри САР или за ее пределами», - сказала дипломат.

Как отметила Могерини, у Европы для этого есть политические условия, связанные с политическим процессом, который «легитимизирован со стороны международного сообщества».

«Я вижу "окно" возможностей, если ситуация в Идлибе будет развиваться согласно подписанному (Россией и Турцией – прим. ред.) меморандуму, конституционный комитет сможет начать работу по запуску политического процесса и вовлечению международного сообщества», - подчеркнула Могерини.

Ранее руководитель дипломатии ЕС Федерика Могерини заявляла, что кризис в Сирии нужно решать политическим путем.