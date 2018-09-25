Лишенная титула «Мисс Украина 2018» обвинила организаторов конкурса красоты в дискриминации

Украинка Вероника Дидусенко, ранее лишенная титула «Мисс Украина 2018» за сокрытие личной информации, обвинила организаторов конкурса в дискриминации и заявила, что намерена участвовать в конкурсе «Мисс Мира», который пройдет в Китае.

Дидусенко лишили титула, когда выяснилось, что она была замужем и разведена, а также имеет ребенка. Как сообщает телеканал «1+1», если выяснится, что в конкурсе «Мисс Мира» будет участвовать разведенная женщина, Украину могут попросту дисквалифицировать. Поэтому сейчас жюри намерено передать титул «Мисс Украины» другой конкурсантке. Это произойдет 30 сентября.

Сама Вероника не собирается ни отказываться от титула, ни возвращать главный приз – 300 тысяч гривен. Организаторам конкурса девушка заявила, что требования к участницам конкурсов красоты - быть незамужней и без детей - это дискриминация прав таких как она. Хотя обязательными условиями участия в конкурсе являются отсутствие брака и детей.