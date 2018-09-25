Лидер Южной Кореи передал Дональду Трампу послание от главы КНДР

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал президенту США Дональду Трампу послание своего северокорейского коллеги Ким Чен Ына.

Произошло это во время двусторонней встречи. В ходе нее он подробно изложил американскому лидеру слова Ким Чен Ына, которые для остальных присутствующих остались тайной. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу, после которой американский лидер заявил, что доверяет коллеге из Северной Кореи и отметил, что их взаимопонимание находится на высоком уровне. Однако, несмотря на это, США продолжили проведение санкционной политики в отношении КНДР.