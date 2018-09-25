Роухани напомнил американцам о теракте 11 сентября

Иранский лидер Хасан Роухани раскритиковал американского постпреда при ООН Никки Хейли за слова о теракте на военном параде в городе Ахваз.

По его мнению, слова постпреда были ужасными и выставляющими «иранское правительство ответственными за теракт».

«Что бы подумали американцы, если бы мы сказали то же самое о теракте 11 сентября?», — спросил Роухани на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Ранее Никки Хейли, отвечая на иранские обвинения о причастности США к событиям в Ахвазе, порекомендовала президенту Ирана получше обратить внимание на происходящее в его стране.

Напомним, инцидент произошел на западе Ирана – неизвестные открыли стрельбу во время проведения военного парада. Жертвами атаки стали несколько человек, пострадавшими оказались не менее двадцати человек.