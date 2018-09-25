Рыбий жир способен снизить риск смерти от инфаркта и инсульта

Американские ученые провели клинические испытания препарата с омега-3-полиненасыщенной жирной кислотой. Им удалось выяснить, что он способен привести к значительному снижению риска смерти, инфарктов и инсультов.

Подобные кислоты содержаться в жирной рыбе, иных морепродуктах и нескольких видах различных масел. Полезные свойства этих пищевых компонентов активно исследуются учеными и используются в качестве добавок из рыбьего жира. Как показывают результаты наблюдений, омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты способствуют снижению смертности от любых причин.

При этом, более ранние исследования не принесли особенных результатов. Именно последнее испытание стало первым, показавшим какой бы то ни было положительный результат. Об этом рассказывает портал STAT.

В исследовании участвовали 8179 пациентов с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. На протяжении практически пяти лет ученые следили за применением ими препарата на основе омега-3-полиненасыщенных кислот и смогли зафиксировать снижение риска смерти, несмертельного инфаркта или инсульта на 25% при ожидаемых 15%. Препарат хорошо переносился пациентами и не влек за собой побочных эффектов.