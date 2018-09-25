В Госдуме предложили контролировать студенческие торжества

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил обязать вузы проводить торжественные студенческие мероприятия непосредственно в стенах вузов, а ответственность за организацию и проведение возложить на ректорат и студсоветы. С соответствующим предложением депутат уже обратился к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову, сообщает РИА Новости.

Поводом для законодательной инициативы стал скандал в Тюмени: первокурсники одного из вузов устроили стриптиз в ночном клубе, раздевшись за купон в тату-салон стоимостью в 1000 рублей. Таким образом в ночном клубе отметили «посвящение в студенты». По данному факту уже начата доследственная проверка.