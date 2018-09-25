В Белом доме назвали новое условие вывода войск США с территории Сирии

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон озвучил срок вывода войск Соединенных Штатов с территории Сирии. По его словам, это может произойти только тогда, когда соответствующие действия произведет Иран.

«Мы не уйдем, пока иранские войска находятся за пределами границ», — заявил Болтон.

При этом, он отметил, что данный момент касается как «иранских ставленников», так и «нерегулярных военизированных образований». Его слова передает RG.

По данным американского правительства, в данный момент на территории Сирии находятся 2 тысячи американских военных, большинство из которых относятся к спецназу.

Ранее департамент информации и печати МИД России прокомментировал доклад США о борьбе с терроризмом, опубликованный госдепартаментом страны. Как отметили в ведомстве, Соединенные Штаты стремятся нарочито «умалить и даже очернить контртеррористические усилия России».