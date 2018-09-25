В России вырос средний размер стоимости автокредита

Средний размер автокредита, выдаваемого в России в августе 2018 года, практически достиг 800 тысяч рублей – это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, проводимых Национальным бюро кредитных историй. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба бюро, в августе 2018 года средняя сумма кредита по России составила 790,8 тысяч рублей, что на 17 процентов больше, чем в августе 2017-го. Самый крупный из выданных кредитов зарегистрирован в Москве – 1,103 миллиона рублей, на втором месте – Московская область, 954,9 тысяч рублей. На третьем месте – Санкт-Петербург. Наименьшие суммы выдаются в Татарстане и Башкирии.

В НБКИ сообщили, что рост кредитов вызван подорожанием автомобилей, и что кредитуемые чаще всего как раз и покупают дорогие и качественные импортные авто. Что касается кредиторов, они стараются предоставлять кредиты гражданам со стабильным доходом и неиспорченной кредитной историей.