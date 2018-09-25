Вопиющий произвол – молдавский депутат емко описал отстранение Додона от должности президента

Молдавский депутат и член комиссии по внешней политике и европейской интеграции Богдан Цырдя прокомментировал «Звезде» ситуацию с отстранением Игоря Додона с поста президента страны. По словам политика, «все понимают, что это – откровенный беспредел».

Цырдя отметил, что демократической партии, которая «находится у власти и готовится к выборам», необходимо «ставить» новых партийных министров. Как рассказал политик, президент Игорь Додон отказался от выдвинутых кандидатур не только по причине их непрофессионализма, но и по причине того, что некоторые из них «замешаны в уголовных делах», после чего демократы обратились в «полностью подконтрольный им» конституционный суд и отстранили президента от должности.

«И в это время правительство назначает своих министров. Все понимают, что это – откровенный беспредел. Большинство народа негодует, считая это вопиющим произволом», — подытожил Цырдя.

Напомним, ранее в Молдавии Конституционный суд на время отстранил президента страны Игоря Додона от исполнения обязанностей. Соответствующее заявление сделал председатель суда Михай Поалелунжь.