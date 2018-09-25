Стало известно состояние здоровья пострадавших при пожаре в жилом доме в Саратове

В лечебные учреждения Саратова после пожара в жилом доме поступили пять человек. Двое из их числа находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает Центр медицины катастроф, у одной из пострадавших ожог 70% тела. Информацию центра передает ТАСС. Следствие начало проверку по факту случившегося происшествия.

Напомним, ранее в социальных сетях появились сообщения о взрыве в многоэтажном жилом доме в Саратове. Местная жительница рассказала «Звезде», что услышала взрыв, когда находилась рядом с домом во дворе.