В Бельгии выставили на торги укрепления времен Второй мировой войны

Власти Бельгии выставили на торги бетонные укрепления, построенные в период между Первой и Второй мировыми войнами, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов страны.

Как говорится в описании объектов, бункеры размещены в населенных пунктах Шарне и Сен-Жан-Сарт, они расположены на возвышенности, откуда открывается превосходный вид на окружающие луга. Стартовые цены бункеров – 550 и 1110 евро, причем прием заявок на участие в торгах уже окончен, а победитель будет определен 15 октября.

Устроители торгов честно отмечают, что бункеры заброшены. Когда-то они были частью фортификационных укреплений, но после 1945 года их не использовали по прямому назначению.