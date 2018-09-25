На отдельных фразах они и построили обвинение – сестра Бутиной рассказала о политических взглядах сестры и ее жизни в США

Сестра задержанной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной Марина рассказала о ее жизни до и после ареста, целях, которые она преследовала и действиях, которые она для этого предпринимала. По ее мнению, ее сестра просто стала жертвой «внутриполитических разборок в США».

Марина рассказала, что сестра всегда стремилась получать новые знания, поэтому получила два диплома по политологии и педагогике, после чего, удачно поработав некоторое время, переехала в Москву и получила одобрение своей заявки в один из ведущих университетов США.

Сестра Марии также отметила, что она никогда не делала тайну из своих политических взглядов и того, какими бы хотела видеть отношения между Россией и США.

«Все свои мысли она открыто выражала в соцсетях, в публикациях в СМИ, в том числе американских. К моему сожалению, на отдельных фразах и ее высказываниях они и построили сейчас обвинение», — рассказала Марина Бутина.

Касательно ареста сестры, она отметила, что режим пребывания в заключении сейчас изменился и стал легче. По ее словам, арестованной Марии сейчас должны предоставить возможность прогулок и общения с другими заключенными.

«Ни о каком давлении за это время она нам не сообщала», — заявила Марина Бутина.

Обо всем этом она рассказала в интервью RT. На вопрос о дальнейшем развитии событий сестра выразила уверенность в том, что все происходящее – «результат внутриполитических разборок в США».

«И моя сестра попала в эпицентр этого. Видимо, нужно было кого-то привязать именно из русских людей, чтобы найти какие-то доказательства и использовать это в своих интересах», — заявила Марина.

Напомним, ранее Министерство юстиции США обвинило россиянку Марию Бутину в шпионаже, после чего она была задержана. По данным ведомства, она обвиняется в работе на российского чиновника, находящегося в списке санкций Соединенных Штатов.