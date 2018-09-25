Детский лагерь под Братском посетила медвежья семья

На территорию детского лагеря «Надежда» под Братском ночью пробралась семья медведей. Гости из леса – медведица и два медвежонка, - видимо, искали, чем бы подкрепиться, но им не повезло. Несмотря на то, что лагерь – круглогодичный, в тот момент в нем никого не было: очередная смена еще не начиналась, кухня не работала и, соответственно, мусорные контейнеры были пусты.

Побродив какое-то время по газонам и обойдя вокруг корпусов, медведи вернулись в лес. Предположительно, камеры зафиксировали медвежий визит еще три дня назад: ее разместил на своей странице пользователь социальной сети.