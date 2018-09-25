Поклонская хочет узаконить прибавку к пенсии для работающих пенсионеров

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская выступила с предложением о внесении поправок в пенсионную реформу, которые узаконят прибавку к пенсии для работающих пенсионеров.

Она предложила увеличивать размер пенсии соответственно каждому полному отработанному году после ее достижения. Увеличивать, соответственно инициативе Поклонской, следует на три процента по отношению к начисленной сумме. Таким образом, по ее мнению, население будет мотивировано работать и после достижения пенсии, если чувствует на то силы и имеет желание.

При этом, Поклонская предложила не повышать пенсионный возраст и оставить его прежним – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Однако, оставить право выбора она также предлагает за самими пенсионерами – работать или не работать, решать они должны самостоятельно. Слова депутата передает портал ForPost.

Между тем, ранее депутат Государственной Думы Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа приехать в Крым. Она сообщила, что, посетив его, американский лидер сможет удостовериться в правильности собственных слов, когда он заявил лидерам «Большой семерки», что Крым принадлежит России.