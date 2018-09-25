Назван топ-3 незаслуженно забытых советских концепт-каров

Эксперты Рамблер.Авто назвали топ-3 советских концепт-каров, так никогда и не пошедших в серийное производство. Эти автомобили, возможно, не были прорывом, но могли бы оказать существенное влияние на развитие отечественного автодизайна.

Первое место, по мнению экспертов, занимает ВАЗ-2103 Porsche – модель, разработанная по заказу АвтоВАЗа. Немецкие конструкторы провели «фейслифтинг» ВАЗовской «трешки». Отказались от хрома, заменив металлический бампер пластиковым. Была изменена решетка радиатора, другими стали боковые зеркала. Был разработан новый блок фар. Однако вместо этой модели место на конвейере занял ВАЗ-2106, требующий меньших затрат.

Второе место у «шестерки» в кузове пикап. ВАЗ-2106 «Турист» был построен в единственном экземпляре и в серию тоже не пошел.

Третье место занимает «Москвич-2142» в кузове седан. Этой модели повезло чуть больше: в 1993 году было выпущено десять образцов. Однако изменившиеся реалии и на этом концепте поставили крест.