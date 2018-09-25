Британский ученый решил математическую «задачу тысячелетия»

Британский ученый решил одну из сложнейших математических задач в мире – гипотезу Римана. «Задачу тысячелетия» математик решил во время конференции Heidelberg Laureate Forum в Гейдельбургском университете.

«Возраст» гипотезы Римана – 159 лет. Доказать ее смог профессор Эдинбургского университета, лауреат множества математических премий и член нескольких академий Майкл Атья. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте конференции.

Гипотеза о распределении нулей дзета-функции была сформулирована математиком Бернхардом Риманом в 1859 году, и до появления Атьи никто не мог доказать ее. Она стала одной из «задач тысячелетия», за решение которой обещана награда в 1 миллион долларов.