Названы сроки начала «сезона простуд» в России

Первая волна острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ) накроет Россию в конце сентября – в октябре. Об этом, со ссылкой на Роспотребнадзор, сообщает сайт «Комсомольской правды». Причина – начало массовых контактов людей: закончились отпуска, дети пошли в школы, студенты – в вузы. По данным Роспотребнадзора, эпидемия будет небольшая и контролируемая.

В частности, снижению последствий эпидемии ОРВИ поспособствует программа вакцинации, уже принесшая свои результаты. Так, за семь месяцев этого года вирусные инфекции подхватило на 25 процентов россиян меньше, чем голом ранее.И такая динамика наблюдается последние 20 лет, так что, рассчитывают в Роспотребнадзоре, этот год будет рекордным по самым низким показателям заболеваемости ОРВИ.