Стало известно, куда направлялись прошедшие под Крымским мостом суда ВМС Украины

Корабли украинских ВМС, которые прошли под Крымским мостом по Керченскому проливу, направляются в Мариуполь.

Судна «Донбасс» и «Корец» ВМС Украины вышли из Одессы для того, чтобы прибыть в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы Украины. 23 сентября они прошли под Крымским мостом. Российская пограничная служба ФСБ сопроводила прохождение в соответствии с нормами международного права.

О маршруте украинских судов сообщил «Украинский милитаристский портал».

Напомним, ранее телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором украинские корабли проходят под Крымским мостом. Поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» приблизились к берегам полуострова.