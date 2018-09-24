Огонь из щепок, морская вода и соленая рыба: индонезийский подросток выжил, дрейфуя в открытом море 49 дней

Проплывающее судно выловило молодого индонезийца, который дрейфовал в открытой воде на плавучей хижине неподалеку от острова Гуам.

Как оказалось, юноша работал со стационарной ловушкой для ловли рыбы – следил, чтобы в ней горел привлекающий рыб свет. Изредка компания-собственник наведывалась к подростку, чтобы забрать улов и привезти провиант и топливо. В остальном, он находился один.

Однажды его унесло в море из-за сильного шторма. Запасов хватило ненадолго, и подростку пришлось есть пойманную рыбу, сжигать куски ловушки и пить профильтрованную через одежду морскую воду.

Информацию сообщает портал Jakarta Post. Всего юноша провел на плоту 49 дней, пока его не заметил сухогруз, идущий в Японию. Незадачливого рыболова подобрали и передали индонезийскому консульству. В начале сентября он вернулся домой полностью здоровым.