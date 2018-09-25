Отопительный сезон в Москве может начаться уже 25 сентября

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что, в связи с холодной погодой, отопительный сезон в Москве может начаться уже во вторник, 25 сентября.

По словам чиновника, в первую очередь тепло будет подано в детские сады, школы и медицинские учреждения. Также Бирюков заявил, что столица полностью готова к началу отопительного сезона – проверку прошли все 72,5 тысячи зданий Москвы, в том числе более 33 тысяч жилых. К зиме полностью готовы все 18 ТЭЦ, 188 тепловых станций и квартальных котельных, тепловые и энергетические сети.

Ранее синоптики прогнозировали приход в Москву третьей волны «бабьего лета», однако пока в столичном регионе держится холодная и дождливая погода, резко сменившая задержавшееся августовское тепло.