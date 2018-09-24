В МИД РФ призвали США «более взвешенно» подходить к поставке С-300 в Сирию

В российском МИД ответили на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который указал, что поставка комплексов С-300 в Сирию направлена на эскалацию конфликта и будет для России крупной ошибкой.

«Мы бы хотели обратиться с призывом к американским коллегам более трезво, взвешенно и без предубеждений подходить к нашим действиям в этой ситуации, как и во всех других ситуациях», - ответил на заявление Болтона заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Также дипломат подчеркнул, что решение о поставке в САР С-300 принималось «после глубокого и детального анализа всех обстоятельств и всех аспектов развития обстановки». Поэтому российская сторона считает заявления США неоправданными.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил о поставке в Сирию ЗРК С-300 в течение ближайших двух недель. Министр подчеркнул, что сирийские расчеты ПВО уже прошли подготовку на этом комплексе. Решение о поставке С-300 в Сирию было принято через несколько дней после того, как в небе над Средиземным морем был сбит российский разведывательный Ил-20 с 15 членами экипажа. Пилоты израильских ВВС, производивших ракетный удар по сирийской провинции Латакия, «прикрылись» российским воздушным судном от огня сирийских ПВО, что и привело к трагедии.