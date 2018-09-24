Посыпались стекла, мужчина вылетел из окна – очевидец о взрыве в Саратове

Местная жительница из Саратова, где в многоквартирном доме произошел пожар, рассказала «Звезде» об обстоятельствах произошедшего. По словам Татьяны, в момент взрыва из окон квартир посыпались стекла, из окна выпал мужчина.

Возгорание произошло на втором этаже 10-этажного дома на улице Буровая в Заводском районе Саратова.

«Мы с другом сидели на лавочке и услышали треск стекла. Полетели осколки. Взрыв. Мужчина вылетел из окна, у него был шок, он ничего не мог сказать. Мы бегали стучали по машинам, чтобы разбудить людей, чтобы они успели выйти. Сейчас все еще идет спасательная операция», - рассказала «Звезде» Татьяна.

По данным управления МЧС по региону, один человек погиб и двое получили ожоги. Еще двое госпитализированы.

Сотрудникам ГУ МЧС удалось локализовать возгорание. Эвакуированы 75 жильцов. Спасатели произошее как хлопок после уже возникшего пожара. Речи о взрыве газа не идет.