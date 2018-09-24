Боевики в Идлибе 11 раз нарушали режим прекращения огня

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Об этом рассказал в ходе ежедневного брифинга руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Так, по его словам, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов провинции Латакия, а также западных окраин города Алеппо.

Также зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций вооруженной сирийской оппозиции, расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.