Российские военные передали учебники русского языка в учебные центры Сирии

В Сирии продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, за прошедшие сутки офицерами российского Центра была проведена благотворительная акция в одном из районов города Алеппо, в ходе которой нуждающимся жителям организована раздача тонны свежего хлеба.

Также в Восточной Гуте проведена еще одна благотворительная акция, в ходе которой мирным жителям было выдано 1000 школьных ранцев и 1000 комплектов детской одежды.

Кроме того, Центром по примирению враждующих сторон совместно со Всероссийской общественной организацией «Боевое братство» проведена благотворительная акция в городе Хомс. Администрации учебного центра передано 400 учебников русского языка.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1940 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3024,94 тонн.