ВСУ отрабатывают развертывание ракетных войск в Донбассе

Украинские силовики отработали развертывание и нанесение точечных ударов по целям противника на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

В сообщении пресс-службы говорится, что ради мира на украинской земле ракетное подразделение за читанные минуты поднимается по тревоге, выдвигается в нужный район и наносит эффективный точечный удар по важнейшим целям противника в тактической и оперативной глубине его войск.

По словам пресс-службы, ракетный комплекс «Точка-У» ставит убедительную точку в факте самого существования противника, скопления его войск и важнейшего вооружения.