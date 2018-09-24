В Испании задержали судно из России

В Испании в порту Мотриль задержали судно «Заполярье», которое принадлежит ОАО «Мурманское морское пароходство». Об этом сообщает РИА Новости.

Судно находилось у берегов Сеуты с 1 июля, оно загрузило 22 тонны технической соли для дорог и должно было направиться в британский Тис.

Однако из-за возникших у судовладельца финансовых проблем, а также истечения большинства сертификатов и отсутствия топлива судно так и не отправилось в Тис.

На прошлой неделе его направили в порт Мотриля. Планировалось проведение инспекции.