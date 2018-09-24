Завершилась кругосветная авиационная экспедиция «Север Ваш»

Шесть россиян и один француз приняли участие в кругосветной арктической экспедиции «Север Ваш» на отечественный самолетах-амфибиях: два самолета LA-8 и один «Борей».

Такого путешествия еще не совершал никто. Космонавт Валерий Токарев, участник этой кругосветки, рассказывает, что полноценных экспедиций в Арктику было меньше, чем в космос, поэтому здесь важно не только проверить российскую технику, но и провести зондирование труднодоступных северных территорий.

«Мы в космосе проводим исследования, связанные с изучением Земли, акватории океанов, и я участвовал в таких экспериментах - мы зондируем, исследуем, но это так далеко до Земли. Эти маленькие самолеты позволяют все увидеть, посмотреть, взять пробы», - рассказал Токарев.

Участники экспедиции пролетели через Россию, Гренландию, Исландию, США (Аляска), Канаду, Норвегию. Самый длинный перелет от посадки до взлета составлял шесть часов. Ночевали, где придется, в лучшем случае на полу в безлюдных северных аэропортах, в худшем – в палатке на морозе под крылом самолета.

Приземляться иной раз приходилось в диких условиях, где посадочные полосы давно заброшены. Но на этих самолетах можно и приводниться, хотя один случай, по словам участника, научного руководителя Олега Атькова, заставил экипаж поволноваться.

«Когда мы взлетели, шли постоянно против волны, и было такое биение. В один из моментов биение показалось избыточным. Судя по всему, мы поймали на этом водохранилище топляк, это бревно в полузатопленном состоянии. Оно пробило нам крышку, которая закрывает шасси», - вспомнил он.

Космонавт Олег Атьков специально для этой экспедиции окончил летные курсы. Все участники сидели за штурвалами самолетов по очереди. В общей сложности пришлось совершить около 50 посадок за все путешествие.

По словам членов экипажа, там, где были местные жители - встречали участников от души. На Аляске даже шериф приехал пожать русским летчикам руки. Массу исследований провели за время экспедиции – изучили влияние северных условий на здоровье человека, климат, природу, составили туристические маршруты с описанием объектов инфраструктуры. Теперь участники планируют совершить перелет вдоль экватора и вокруг Антарктиды.