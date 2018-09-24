США сертифицировали Ту-214 в рамках Договора по открытому небу

В США решили сертифицировать российский Ту-214 для полетов в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на госдепартамент.

Представитель ведомства рассказал, что 18 сентября США сообщили всем государствам-участникам, что они утвердят сертификацию российских самолетов. Отчет о сертификации планировали подписать в ходе пленарного заседания Консультативной комиссии по открытому небу в Вене 24 сентября.