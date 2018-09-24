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Археологи обнаружили затонувший корабль Джеймса Кука

Екатерина Масло, Мария Осипова
19:34 24.09.2018
По словам исследователей, остов, найденный на дне залива у Ньюпорта, подходит под описание знаменитого корабля, который затонул 240 лет назад.

Археологи возможно смогли определить местоположение корабля «Эндевор», которым командовал капитан Джеймс Кук. На протяжении двухсот сорока лет выдвигались самые разные гипотезы.

Точный размер знаменитого корабля был известен исследователям по документам, сохранившимся в архивах Великобритании. Остов, найденный на дне залива у Ньюпорта, несомненно подходит под описание. Некоторые детали парусника тоже подтверждают это.

Подводные археологи подняли со дна четыре образца, которые исследуют в разных независимых лабораториях. В данный момент не хватает подтверждения, что дерево, из которого сделано судно, родом из Англии 18 века. Большинство кораблей, затопленных в то время в Ньюпорте, были сделаны из американских бревен, а «Эндевор» – из английского дуба.

«Мы искали "Эндевор" 25 лет, и сегодня мы впервые можем сказать, что максимально приблизились к обнаружению корабля. Это наука, а не документальный фильм, пятидесяти минут на то, чтобы найти место, где покоится "Эндевор" , мягко говоря, недостаточно. Нам предстоит большая работа. Сейчас подходящее время, чтобы поделиться результатами наших поисков», - рассказала руководитель проекта Rhode Island Marine Archaeology Project Кэти Аббас.

Австралийские исследователи также ищут корабль, для них эта находка имеет значение национального масштаба - Джемс Кук рассказал миру подробно про Австралию. Там даже воссоздали точною копию корабля по имеющимся чертежам.

Знаменитый корабль вышел из британского Плимута в 1768.Он обогнул берег южной Америки, прошел через Таити, доказал, что Новая Зеландия - это не единый большой континент, как считали раньше, а два больших острова, разделенные проливом, который впоследствии назвали в его честь. Дошел до восточного берега Австралии, который не был известен и доказал и открыл пролив между Австралией и Новой Гвинеей. Кроме того, он так точно составил карты, что ими пользовались еще больше ста лет.

После трехлетней кругосветки парусник вернулся в родной порт в весьма плачевном состоянии. После косметического ремонта судно назвали «Лорд Сэндвич» и передали в частные руки. Дальше судьба закинула корабль к американскому побережью, где он участвовал в переброске войск во время войны за независимость, а потом и вовсе стал плавучей тюрьмой возле того самого Ньюпорта. Финал легендарного парусника с блестящим прошлым получился бесславным - его затопили в заливе британцы в числе других 12 кораблей, чтобы не дать пройти французской флотилии. Австралийцы теперь планируют добиваться перемещения останков «Индевора» на свой материк к 250-летию прибытия Кука.

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