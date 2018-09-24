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Премьер Израиля оценил последствия передачи Сирии комплексов С-300

Анастасия Евдокимова
19:29 24.09.2018
По словам Неаньяху, он доверяет израильской версии гибели Ил-20 и считает, что вина лежит на Сирии и Иране.
Премьер Израиля оценил последствия передачи Сирии комплексов С-300
Фото: Bernd von Jutrczenka dpa , Globallookrpess

В телефонном разговоре премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что передача Сирии современных вооружений усилит риски в регионе.

По словам Неаньяху, он доверяет израильской версии гибели Ил-20 и считает, что вина лежит на Сирии и Иране. Премьер добавил, что Израиль продолжит защищать свою безопасность.

Ранее сообщалось, что в понедельник по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор между Биньямином Нетаньяху и Владимиром Путиным. Российский лидер в ходе разговора отметил, что решения по укреплению ПВО Сирии направлены на предотвращение любой угрозы жизни российских военных.

Путин отметил, что Москва исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии с Ил-20. В связи с этим Путин назвал адекватными в сложившейся ситуации решения РФ по укреплению боевых возможностей сирийской ПВО.

Ракета сирийского комплекса С-200, которая отражала атаку ВВС Израиля, сбила российский самолет 17 сентября. В результате этого погибли 15 российских военнослужащих.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что для обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирию будет поставлен ЗРК С-300, сирийская ПВО получит российские автоматизированные системы управления, а в прилегающих к арабской республике районах Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых радиолокационных станций и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

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