Это будет намоленное место – Анастасия Чернобровина о строительстве Главного храма ВС РФ

Первый камень в основание будущего Главного храма Вооруженных сил РФ уже заложен. Храмовый комплекс, инициатором строительства которого выступил Сергей Шойгу, появится на территории военно-патриотического парка «Патриот».

Это будет настоящий культурный центр, в котором все желающие смогут помолиться и узнать что то новое из истории российского воинства, ведь к храму будут пристроены помещения музея.

Собор станет третьим по своим размерам православным храмом, который строится исключительно на добровольные пожертвования неравнодушных граждан. Первым на строительство пожертвовал министр обороны Сергей Шойгу.

Его инициативу активно обсуждают и поддерживают повсеместно. Известные актеры, музыканты, общественные деятели и журналисты - никто не остался равнодушным. Среди них известная телеведущая Анастасия Чернобровина.

«Строительство Главного храма ВС России, как никогда актуально и своевременно с учетом событий которые происходят в стране и в мире. Я думаю, что это будет то место, куда захочется прийти каждому. В первую очередь, что бы помолиться за тех ребят, которые охраняют границы нашей страны в воздухе, на воде или на суше. Это будет намоленное место и особенно важно, что этот храм будет построен на наши с вами средства. Построен на средства жителей нашей страны – России», - сказала Анастасия.

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