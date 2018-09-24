Посол Норвегии вызван в МИД РФ в связи с арестом россиянина в Осло
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что такие шаги, как задержание сотрудника аппарата Совфеда в Осло, не останутся без последствий.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Посол Норвегии вызван в МИД РФ в связи с арестом российского гражданина М.Бочкарева, арестованного норвежскими властями по обвинению в разведывательной деятельности. Российское ведомство сообщает, что Норвегии в связи с этим заявлен решительный протест.
В российском внешнеполитическом ведомстве считают задержание россиянина провокацией и отмечают, что такие шаги, как задержание сотрудника аппарата Совфеда в Осло, не останутся без последствий.
Дипломаты требуют немедленного освобождения Бочкарева и оказывают ему всю возможную помощь.