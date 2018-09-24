В Госдуме прокомментировали предложение Украины перенести переговоры из Минска

На Украине предложениями перенести из Минска переговоры по Донбассу хотят сохранить собственный политический вес на европейском пространстве. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, сообщает РИА Новости.

Водолацкий рассказал, что президент Украины Петр Порошенко и «все его окружение» далеко зашли в домыслах с целью сохранить свой политический вес, которого уже нет на европейском пространстве. Он добавил, что заявление не имеет под собой никакой основы, потому что место проведения переговоров не изменит мнение представителей Белоруссии, которые проголосуют против обвинений, которые выдвигает Украина на международных площадках.

По его словам, Минск голосует в ООН против предложений Украины, так как знает реальную картину происходящего в стране.

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другую столицу. При этом он обвинил Белоруссию в голосовании против любых украинских инициатив в ООН.