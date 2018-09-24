В Испании умер американский актер, сыгравший в «Чужих» и «Пятом элементе»

Ушел из жизни американский актер Эл Мэттьюс. Зрители помнят его по ролям в таких фильмах, как «Чужие» и «Пятый элемент». Актер умер в своем испанском доме в провинции Аликанте, сообщает El Pais.

Несколько лет назад Мэттьюс переехал в Европу, купил дом и начал обживаться. Тело актера обнаружил его сосед. Он сразу позвонил медикам, но спасти героя боевиков не удалось.

Эл Мэттьюс служил во Вьетнаме, где стал первым морским пехотинцем афроамериканского происхождения в первой дивизии пехоты. Это отразилось на творчестве актера в дальнейшем, когда он стал воплощать на экранах образы мужественных и сильных людей.

Последним фильмом, в котором успел сняться Мэттьюс, стала картина «Цена смерти». Фильм снят в прошлом году и готовится к прокату.