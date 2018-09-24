Путин в беседе с Нетаньяху рассказал, на что направлено укрепление ПВО Сирии

Решения по укреплению ПВО Сирии направлены на предотвращение любой угрозы жизни российских военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

«Премьер-министр Израиля еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих, находившихся на борту сбитого 17 сентября в Сирии российского самолета Ил-20», - говорится в сообщении пресс-службы президента России.

Путин отметил, что Москва исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии с Ил-20. Российский лидер назвал адекватными в сложившейся ситуации решения РФ по укреплению боевых возможностей сирийской ПВО.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что для обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирию будет поставлен зенитный ракетный комплекс С-300, сирийская ПВО получит российские автоматизированные системы управления, а в прилегающих к арабской республике районах Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых радиолокационных станций и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

Ракета сирийского комплекса С-200, которая отражала атаку ВВС Израиля, сбила российский самолет 17 сентября. В результате этого погибли 15 российских военнослужащих. Минобороны РФ опубликовало 3D-видео реконструкции гибели Ил-20 в Сирии. На инфографике видно, как самолет Ил-20 вылетел из Хмеймима и двинулся на восток. Сделав круг, летательный аппарат начал возвращение к аэродрому. В этот момент к Латакии приблизились истребители F-16 ВВС Израиля и нанесли авиаудары по объектам САР. Российский самолет пошел на второй круг, и один из истребителей приблизился к нему. Сирийские средства ПВО восприняли действия F-16 как новую атаку. Ил-20 оказался между ПВО и израильскими истребителями и был поражен ракетой.