Госдума продолжит работу над поправками в пенсионное законодательство

Госдума завершает работу над пакетом поправок в пенсионное законодательство, предложенных президентом и парламентскими фракциями. Ожидается, что законопроект во втором чтении депутаты рассмотрят уже в среду, а к концу недели примут его в окончательном виде. Но основные параметры предстоящих изменений уже известны.

В тексте пенсионного законодательства более 200 поправок. Первые девять, внесенные президентом России Владимиром Путиным, были рекомендованы комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов к внесению в итоговый текст законопроекта. Речь идет о тех пунктах, которые российский лидер внес для того, чтобы сделать изменения в пенсионном законодательстве более мягкими. Например, снижение возраста выхода на заслуженный отдых для женщин с предложенных изначально 63 лет до 60, а также целый ряд мер защиты лиц предпенсионного возраста.

Комитет рекомендовал принять и поправки под авторством депутатов от «Единой России», которые позволят жителям Крайнего Севера и чернобыльцам получать пенсию досрочно, а также касаются всех работающих граждан,исправно платящих отчисления в пенсионные фонды.

«Очень важная поправка о том, что накопительную пенсию все граждане смогут получить в нынешнем пенсионном возрасте. Причем как разовые выплаты, для тех, кто накопил мало, менее 5% страховой пенсии, так и срочные выплаты, в течение десяти лет, или возможность присоединения к основной пенсии. Этот фактор зафиксирован решением комитета», - рассказал заместитель председателя Госдумы Андрей Исаев.

Законопроект рекомендован для принятия Госдумой. Заседание нижней палаты парламента, на котором депутатам предстоит за него проголосовать во втором чтении, состоится уже в эту среду, 26 сентября.