Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госдума продолжит работу над поправками в пенсионное законодательство

Екатерина Масло
18:14 24.09.2018
Ожидается, что законопроект во втором чтении депутаты рассмотрят 26 сентября, а к концу недели примут его в окончательном варианте.
Госдума продолжит работу над поправками в пенсионное законодательство
Фото: duma.gov.ru

Госдума завершает работу над пакетом поправок в пенсионное законодательство, предложенных президентом и парламентскими фракциями. Ожидается, что законопроект во втором чтении депутаты рассмотрят уже в среду, а к концу недели примут его в окончательном виде. Но основные параметры предстоящих изменений уже известны.

В тексте пенсионного законодательства более 200 поправок. Первые девять, внесенные президентом России Владимиром Путиным, были рекомендованы комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов к внесению в итоговый текст законопроекта. Речь идет о тех пунктах, которые российский лидер внес для того, чтобы сделать изменения в пенсионном законодательстве более мягкими. Например, снижение возраста выхода на заслуженный отдых для женщин с предложенных изначально 63 лет до 60, а также целый ряд мер защиты лиц предпенсионного возраста.

Комитет рекомендовал принять и поправки под авторством депутатов от «Единой России», которые позволят жителям Крайнего Севера и чернобыльцам получать пенсию досрочно, а также касаются всех работающих граждан,исправно платящих отчисления в пенсионные фонды.

 «Очень важная поправка о том, что накопительную пенсию все граждане смогут получить в нынешнем пенсионном возрасте. Причем как разовые выплаты, для тех, кто накопил мало, менее 5% страховой пенсии, так и срочные выплаты, в течение десяти лет, или возможность присоединения к основной пенсии. Этот фактор зафиксирован решением комитета», - рассказал заместитель председателя Госдумы Андрей Исаев.

Законопроект рекомендован для принятия Госдумой. Заседание нижней палаты парламента, на котором депутатам предстоит за него проголосовать во втором чтении, состоится уже в эту среду, 26 сентября.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.09.2018, 18:18
Путин в беседе с Нетаньяху рассказал, на что направлено укрепление ПВО Сирии
Дата23.09.2018, 18:13
Минобороны РФ: есть другие неопровержимые данные, подтверждающие материалы с брифинга по Ил-20
Дата24.09.2018, 07:57
Инфантино назвал ЧМ-2018 лучшим в истории
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата24.09.2018, 17:17
Небесный щит Сирии: на что способен комлекс С-300 «Фаворит» в САР
Дата22.09.2018, 08:35
Должен был дожить до 150: как провинциальный лекарь «надул» Сталина
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:31 В стране и мире
Видео
Пассажирский автобус попал в крупное ДТП в Крыму: первые кадры с места аварии
15:00 В стране и мире
В Германии раскритиковали попытки Трампа помешать строительству «Северного потока - 2»
14:31 В стране и мире
Польша выроет канал в Балтийской косе ради независимости от РФ
14:08 В стране и мире
Видео
Недобросовестно с РФ играть нельзя - в Совфеде прокомментировали ответные меры России на действия Израиля
13:38 В стране и мире
Видео
Игорь Додон прокомментировал свое временное отстранение от должности президента Молдавии
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В деле о пропавшем малайзийском Boeing MH370 появилась новая тайна
Видео
Морского «монстра» с огромной пастью показали на видео
Видео
Синоптики анонсировали третью волну «бабьего лета» в Москве
Андрейченко рассказала о жестоком двойном изнасиловании
«Вызывает отвращение»: слова украинского посла возмутили МИД Польши
Подруга Пугачевой раскрыла тайну худобы певицы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.