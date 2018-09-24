Росгвардеец, которого пронесли на руках в метро, заявил о моральном ущербе

Росгвардеец, которого «ради шутки» поднял на руки мужчина в московском метро, заявил, что подсудимый нанес ему только моральный ущерб, опубликовав видео в Сети.

«Он извинился, но сделал это, как мне показалось, неискренне… Он не нанес мне физического вреда, однако причинил моральный вред», - приводит РИА Новости слова потрепевшего из зала суда.

Потерпевший сотрудник Росгвардии добавил в зале суда, что обвиняемый объяснил свой поступок тем, что обознался.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти против 27-летнего мужчины, который пронес сотрудника Росгвардии по станции метро «Сухаревская». Происшествие было снято на мобильный телефон и опубликовано в Интернете.

Следователи считают, что мужчина умышленно хотел помешать работе сотрудника, который был в форме и является представителем власти.