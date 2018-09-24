США и Китай установили новые ввозные пошлины

С сегодняшнего дня США и Китай одновременно повысили ввозные пошлины. Белый дом на 10% увеличил тарифы сразу на половину всех товаров из КНР. В списке сотни наименований - от продуктов питания и бытовой химии до автомобильных покрышек и мебели. Санкции коснутся продукции на сумму 200 миллиардов долларов.

Ответный удар по американской экономике, правда не такой сильный, Пекин нанес синхронно. Ограничения коснутся поставок из США на сумму 60 миллиардов долларов, в частности, увеличиваются пошлины на весь американский сжиженный природный газ.

Эксперты отмечают, что конфликт отразится не только на крупном бизнесе, но и на обычных людях. В США уже прогнозируют рост цен на повседневные товары. Между тем стороны не собираются идти на уступки. Белый дом пообещал с нового года увеличить пошлины на китайский импорт до 25%, Пекин, в свою очередь, собирается действовать соответственно.

Как сообщил источник, близкий к правительству США, Белый дом планирует представить новую информацию о неких «агрессивных действиях Китая». Ранее власти страны обвинили КНР в агрессивной политике в области торговли и кибернетики, краже интеллектуальной собственности, вмешательстве во внутренние дела США. Об этом сообщило издание Axios.