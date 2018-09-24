Олицетворение силы духа - Дмитрий Киселев о строительстве главного храма ВС РФ в парке «Патриот»

На территории Военно-патриотического парка «Патриот» в Московской области скоро появится главный храм Вооруженных Сил РФ. С инициативой его возведения выступил глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу. Первый камень в строительство будущего собора уже заложен.

Строить храм планируется исключительно на добровольные пожертвования. Это будет целый комплекс с современным музеем.

Инициативу министра обороны поддержали многие общественные деятели, телеведущие и артисты, среди которых - журналист Дмитрий Киселев.

«Храм в парке "Патриот" - важнейшее дело. Наша армия всегда побеждала силой русского оружия и силой духа. Вот именно силу духа этот храм в парке "Патриот" и будет символизировать. Поддержим всем миром», - призвал Киселев.

Для тех, кто хочет присоединиться и внести свой посильный вклад, на нашем сайте размещены необходимые для этого банковские реквизиты. Достаточно пройти по этой ссылке.